VIDEO - Mourinho: "Il FFP ci rende la vita più difficile. Avrei voluto trattenere Veretout e Felix, ma non è stato possibile a causa delle limitazioni"

José Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Roma, in programma domani alle ore 20:45. Tra i tanti vari temi affrontati, lo Special One si è soffermato anche sul Fair Play Finanziario e sulle restrizioni che esso impone: "Con qualche milione in più la Roma sarebbe in condizioni di sognare. Per pochi milioni per noi è molto più difficile poter arrivare a grandi risultati. Quello che ha fatto il direttore è stato duro ma è brillante. Mi piacerebbe avere qui Veretout e un quarto/quinto difensore centrale. Mi piacerebbe avere qui Felix perché è un bambino che ho preso in Primavera e che ha potenziale. Noi abbiamo questo tipo di condizionamento che fa le cose più difficili, ma ci divertiamo uguale".

