VIDEO - Mourinho: "Camara non è ancora pronto, partirà dalla panchina. Domani una delle partite più difficili del campionato"

Nella giornata di oggi José Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Roma, in programma domani alle ore 20:45. L'allenatore dei giallorossi si è soffermato sul possibile impiego del neo acquisto Mady Camara e sulle difficoltà della partita: "Camara non ha i 90 minuti nelle gambe, non ha la conoscenza tattica del metodo nostro di come giochiamo noi per iniziare la partita. Per qualcuno è una sorpresa positiva, anche per qualche giocatore che non seguiva il campionato greco. Abbiamo studiato prima di prenderlo. Per il momento sarà in panchina. Se sarà necessario giocare, bene. A Udine sarà molto difficile, una delle più difficili. E' una squadra furba intelligente che sa gestire i tempi della partita come vuole, ha intelligenza e esperienza di far condizionare l'arbitraggio. Una squadra che mi piace e che rispetto".