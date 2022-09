Udinese-Roma, Pereyra: "Siamo in crescita come mentalità. L'obiettivo principale resta la salvezza"

Al termine di Udinese-Roma, ha parlato il centrocampista bianconero Roberto Pereyra. Le sue parole:

PEREYRA A DAZN

Bravi perché avete fatto una grande partita. Avete una mentalità ancora più propositiva rispetto all’anno scorso.

“Quello che facciamo in settimana lo vogliamo trasmettere in campo. Oggi abbiamo fatto la partita che avevamo preparato. Riguardo alla mentalità, siamo in crescita. Dobbiamo continuare su questa squadra perché ci stiamo togliendo tante soddisfazioni”

Nello spogliatoio avete qualche obiettivo in più della salvezza.

“Noi dobbiamo arrivare a 40 punti il prima possibile. Poi una volta che raggiungi quei punti te la giochi con tutti, ma è quello l’obiettivo principale. Se continuiamo così ci arriveremo presto, ma dobbiamo continuare a lavorare ed essere umili”

Cosa vedi di diverso rispetto alle stagioni scorse? Vedi delle potenzialità per alzare l’asticella?

“Magari quest’anno siamo più disponibili a sacrificarci. È anche per quello che vinciamo le partite. Sin dal primo giorno ci siamo messi in testa che questa è la nostra forza e dobbiamo continuare così”

PEREYRA A UDINESE TV

“Siamo contenti tutti perché abbiamo fatto una grande partita. L’abbiamo preparata in questo modo e siamo riusciti a farla. È facile parlare, fare è più complicato, ma oggi siamo stati all’altezza e per questo abbiamo portato tre punti a casa. Sappiamo tutti dell’importanza di avere i tifosi a caricarti allo stadio. Ci serve questa allegria, noi giochiamo per loro e loro danno una mano a noi. Il problema su chi gioca a destra ce l’ha il mister! A parte gli scherzi, ci ho parlato e sono a sua disposizione. Vincere non viene da sé. Le gare si preparano, ci si allena, ma il resto viene dalla fame che ci mettiamo noi. Tre anni fa si è creata una base, e abbiamo sempre mantenuto quel modo di stare insieme e fare le cose. Perché alla fine è il gruppo che vince le partite. Non ci sono segreti per i nostri risultati, siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare così”.