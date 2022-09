Udinese-Roma: per Mourinho è la sconfitta più pesante in Serie A

La Roma cade sotto i colpi dell'Udinese. I giallorossi subiscono la prima sconfitta stagionale e falliscono il tentativo di tornare al primo posto. Come ricorda il profilo Twitter di Opta, per Mourinho si tratta della sconfitta più larga subita in Serie A. Nel passato solo due volte aveva perso subendo 4 o più gol in campionato, in Barcellona- Real Madrid 5-0 e Chelsea- Manchester United 4-0.

3 - Udinese-Roma 4-0 is the largest defeat for José Mourinho in his Serie A’s career; indeed only two times he had lost with a margin of 4+ goals in a top-flight league match: 0-5 in Barcelona-Real Madrid (2010) and 0-4 in Chelsea-Manchester United on (2016). Ko.#UdineseRoma

