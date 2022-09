Udinese-Roma, Marino: “Vittoria storica. Orgoglioso dello staff”

Dopo la vittoria dell'Udinese sulla Roma, ha parlato il direttore dell’area tecnica bianconera, Pierpaolo Marino. Le sue parole:

MARINO A UDINESE TV

“È una vittoria roboante. Storica. Metto il faccione per le sconfitte, oggi volevo metterlo per la vittoria. Sarei un presuntuoso se dicessi che credevo che avremmo conseguito questi risultati così velocemente.Sottil? La squadra gioca a memoria, sembra abbia questo allenatore da sempre. Sottil ha già trasmesso la sua mentalità e dato un atteggiamento che ci vuole in squadre medio-grandi come l’Udinese. Merito suo e di tutta la rosa. La squadra ha una condizione fisica e atletica magnifica, la gamba va allo stesso livello dal primo all’ultimo minuto. Se non hai la concentrazione, però, non basta. Sono orgoglioso di questo staff.

Il turnover a centrocampo è stato azzeccatissimo, perché c’è chi veniva da due partite in una settimana e Sottil ha avuto coraggio. Il gol di Samardzic è stato quello che ci ha fatto quasi ipotecare la vittoria. Dobbiamo essere umili e lavorare tanto. I tempi di allenamento settimanali sono aumentati addirittura di ore rispetto allo scorso anno. Il lavoro di Sottil va aspettato nel tempo. Arriveranno anche momenti complicati, ovviamente, ma guarderemo partita dopo partita. La mentalità deve essere questa, non si può fare diversamente. Il mercato? Dalla campagna acquisti abbiamo conservato gli interpreti di maggior talento, senza rivoluzionare. L’intelaiatura ha rispettato la mentalità da Udinese. Siamo stati strategici in questo. Godiamoci questa serata e non mettiamo pressione ai giocatori, che hanno dimostrato di avere un grande senso di appartenenza”.