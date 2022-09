UDINESE-ROMA: le formazioni ufficiali. Tornano Karsdorp e Spinazzola sulle fasce, Pellegrini e Dybala a supporto di Abraham. Squadre arrivate allo stadio (FOTO e VIDEO)

La Roma vuole dare continuità alla vittoria ottenuta per 3-0 contro il Monza e, per farlo, dovrà battere un avversario molto complicato come l’Udinese. Alle ore 20:45 alla Dacia Arena gli uomini di Mourinho scenderanno in campo con l’obiettivo di riprendersi la vetta della classifica. Lo Special One dovrà fare i conti con le numerose assenze, motivo per cui non ci sarà turnover: davanti a Rui Patricio giocheranno Mancini, Smalling e Ibanez; sulle fasce spazio a Karsdorp e Spinazzola, mentre a centrocampo confermatissima la coppia Matic-Cristante. In attacco è pronto il tridente Pellegrini-Dybala-Abraham. La Roma è attualmente al quarto posto in classifica con 10 punti, mentre l’Udinese è ottava con 7.

LE PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE: Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Samardzic, Walace, Arslan, Udogie; Success, Deulofeu.

A disp.: Padelli, Piana, Festy, Lovric, Makengo, Jajalo, Beto, Abankwah, Nuytinck, Ehizibue, Ebosse, Nestorovski, Semedo.

All.: Sottil

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

A disp.: Svilar, Boer, Celik, Zalewski, Viña, Keramitsis, Tripi, Camara, Bove, Volpato, Shomurodov, Belotti.

All.: Mourinho

Arbitro: Maresca. Assistenti: Di Vuolo - Rossi. IV uomo: Cosso. VAR: Ghersini. AVAR: Valeriani.

PREPARTITA

19:54 - Ecco la formazione scelta da Sottil

19:47 - Anche l'Udinese è arrivata allo stadio

19:46 - La Roma conferma le scelte di Mourinho

? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #UdineseRoma ? DAJE ROMA DAJE ?#ASRoma pic.twitter.com/rgN276bi06 — AS Roma (@OfficialASRoma) September 4, 2022

19:38 - Angelo Mangiante, giornalista di Sky Sport, anticipa la formazione titolare della Roma

19:22 - Come annunciato dalla Roma tramite dei video pubblicati su Twitter, i calciatori giallorossi sono arrivati alla Dacia Arena e stanno effettuando la ricognizione in campo