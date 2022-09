Udinese, Marino: "Come ho visto l'Inter? La Roma ha perso in modo più netto da noi..."

RADIO 1 - Pierpaolo Marino, direttore tecnico dell'Udinese sorpresa di queste prime 7 giornate di Serie A, è intervenuto a "Radio anch'io sport" per commentare l'ultima giornata in cui la squadra di Sottil ha superato l'Inter in casa. Queste le parole di Marino: "Come ho visto l'Inter? Se dicessi bene sarei un ruffiano, ma non vorrei sminuire i meriti dell'Udinese, quindi vado ad alleviare i demeriti dei nerazzurri. Del resto la Roma ha perso in modo più netto sul nostro campo rispetto all'Inter".