Udinese, Marino: "Big non in grande forma, Roma ed Inter in difficoltà con noi"

RADIO 24 - Nel corso dello show sportivo "Tutti convocati" in onda sull'emittente radiofonica è intervenuto Pierpaolo Marino, direttore dell'area tecnica dell'Udinese, ed è tornato a commentare le vittorie con Roma ed Inter in campionato. "Abbiamo affrontato 3 grandi squadre in 7 partite e ne siamo venuti fuori con 6 punti tra Inter e Roma e una prestazione molto confortante col Milan con cui avremmo meritato anche di più - le sue dichiarazioni -. Le big che abbiamo affrontato? Se dovessi dire di averle viste in gran forma no, con noi hanno avuto grandi difficoltà, la Roma, l'Inter e anche la Fiorentina. Il Milan è quella che ci ha sofferto meno".