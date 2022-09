Udinese: lavoro di scarico a secco sul campo ed esercitazioni tecnico tattiche in vista della Roma

Continua la preparazione dell'Udinese, prossimo avversario della Roma. Le due squadre si affronteranno alla Dacia Arena domenica 4 settembre alle ore 20:45 nella sfida valida per la quinta giornata di Serie A. I friulani hanno svolto nella giornata di oggi un allenamento, nel quale la squadra si è divisa in gruppi. Questo il report: "Seduta pomeridiana al Bruseschi per i bianconeri con i titolari del match contro la Fiorentina che hanno svolto un lavoro di scarico a secco sul campo. Gli altri, hanno svolto delle esercitazioni tecnico tattiche su costruzione e finalizzazione.

Domattina in programma la rifinitura".

(udinese.it)

VAI AL REPORT DELL'ALLENAMENTO