Udinese-Inter, ammonito il diffidato Brozovic: salta la Roma

Brutte notizie per Simone Inzaghi. Al minuto 57 di Udinese-Inter, valida per la settima giornata di Serie A, Marcelo Brozovic ha rimediato un cartellino giallo. Il centrocampista croato, già diffidato, sarà costretto a saltare la sfida contro la Roma, in programma sabato 1 ottobre alle ore 18. Il ventinovenne ha rimediato ben 5 ammonizioni nelle 7 partite disputate.