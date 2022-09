Serie A, Udinese-Inter 3-1: vittoria in rimonta e 5° successo di fila per i bianconeri

La domenica di Serie A si apre alla Dacia Arena con la vittoria dell'Udinese sull'Inter nella 7a giornata: la squadra di Sottil conferma l'ottimo avvio in campionato, supera i nerazzurri 3-1, raccoglie la quinta vittoria consecutiva e si porta a 16 punti in classifica. Sblocca la gara Barella al 5', poi al 22' l'autogol di Skriniar pareggia la sfida prima della rete all'84' di Bijol che ribalta il risultato e del gol nel finale di Arslan per il tris bianconero. L'Inter, prossimo avversario della Roma dopo la sosta, resta a quota 12.