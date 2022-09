Parte male l'avventura di Thiago Motta sulla panchina del Bologna: il club rossoblu, infatti, cade in casa contro l'Empoli. A sbloccare l'equilibrio ci pensa Bandinelli al 75', che porta avanti i toscani con un tap-in vincente. Allo stadio Dall'Ara termina così. I ragazzi di Paolo Zanetti, dopo la sconfitta interna per 2-1 con la Roma, centrano il primo successo in questo campionato.