Serie A, Sampdoria-Milan 1-2: Giroud dal dischetto firma la vittoria e l'aggancio al Napoli

Il Milan ottiene una vittoria in trasferta e si porta a 14 punti in classifica, in vetta con il Napoli: a Marassi i rossoneri battono la Sampdoria 2-1 nella sesta giornata di campionato. Apre la rete di Messias, nella ripresa al 57' arriva il pareggio di Djuricic con il Milan in inferiorità numerica dal 47' per l'espulsione di Leao. Al 67' la squadra di Pioli si porta nuovamente in vantaggio con un calcio di rigore, assegnato per un fallo di mano in area di Villar, siglato da Giroud. La Samp resta a 2 punti.