Serie A, Salernitana-Lecce 1-2: Strefezza regala ai salentini la prima vittoria in campionato

La settima giornata di Serie A si è aperta con la delicatissima sfida tra Salernitana e Lecce, conclusasi con il punteggio di 1-2. I salentini sono passati in vantaggio al minuto 43 con Ceesay, lanciato in profondità da Hjulmand, ma al 55' è arrivato il pareggio dei padroni di casa complice un'autorete di Gonzalez. Il match è rimasto aperto fino all'83', quando Strefezza, entrato da pochi minuti, ha realizzato il gol del definitivo 1-2, con il quale ha mandato in paradiso il Lecce. Con questo successo gli uomini di Baroni salgono a quota 6 punti, mentre la Salernitana rimane a 7.