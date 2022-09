Serie A, Raspadori salva il Napoli all'89': 1-0 contro lo Spezia

La sesta giornata di Serie A si apre con la vittoria del Napoli contro lo Spezia per 1-0. I partenopei hanno avuto il pallino del gioco in mano per gran parte del match, ma gli ospiti si sono difesi egregiamente e hanno creato vari problemi agli uomini di Spalletti. Il muro eretto da Gotti, però, è caduto al minuto 89, quando Raspadori ha trovato il gol da tre punti. Con questo successo il Napoli vola al primo posto in classifica a 14 punti, mentre lo Spezia rimane quattordicesimo a quota 5.