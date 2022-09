Serie A, Monza-Atalanta 0-2: bergamaschi soli in vetta. 2-2 tra Salernitana ed Empoli

Vittoria importante per l'Atalanta, che vince 0-2 in casa del Monza e si prende la vetta solitaria della classifica a quota 13 punti. Decisive, per gli uomini di Gasperini, le reti di Hojlund e l'autogol di Marlon. Resta a zero punti, dunque, la squadra di Stroppa.

Finisce in parità la sfida tra Salernitana ed Empoli: all'Arechi è 2-2. Toscani in vantaggio Satriano e ripresi dal pareggio di Mazzocchi pochi minuti dopo. Nella ripresa il momentaneo vantaggio campano con Dia, decisivo poi Lammers per il 2-2 finale.