Serie A, l'Udinese non si ferma più: 1-3 col Sassuolo. Vince il Bologna contro la Fiorentina, 1-1 tra Lecce e Monza

Sono 3 le gare di questo pomeriggio di Serie A. Vince il Bologna, che in attesa di abbracciare Thiago Motta, batte 2-1 la Fiorentina. I viola erano passati in vantaggio con la rete di Martinez Quarta ma i felsinei la ribaltano con i gol di Barrow e Arnautovic. Non si ferma più l'Udinese, che batte 1-3 il Sassuolo: neroverdi in vantaggio con Frattesi, la rimontano Beto (doppietta) e Samrdzic. Finisce 1-1 tra Lecce e Monza: Sensi illude i brianzoli, Gonzalez la pareggia per i salentini.