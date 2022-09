Serie A, lo Spezia ribalta la gara con la Sampdoria e vince il derby 2-1

Continua il periodo nero per la squadra di Giampaolo che resta ferma a 2 punti penultima in classifica. Ottima prestazione invece per lo Spezia, che vince 2-1 ribaltando la partita subito dopo aver subìto un magnifico gol da Sabiri, grazie all'autogol di Murillo nel primo tempo e al gol di Nzola a 20 minuti dalla fine del match. La squadra di Gotti arriva ad 8 punti in classifica e si posiziona decima in attesa delle altre sfide della settima giornata di Serie A.