Serie A, Lazio-Hellas Verona 2-0: biancocelesti in zona Conference in attesa delle partite di Juventus e Roma

Termina la quinta sfida della sesta giornata di Serie A. La Lazio di Sarri vince 2-0 contro l'Hellas Verona di Cioffi all'Olimpico. Otto i cartellini gialli estratti da Irrati in questa partita, tra cui uno all'allenatore dell'Hellas Verona Cioffi per proteste. Sfiorato anche il giallo a Sarri per un brutto gesto diretto al team manager della squadra ospite. Grazie ai gol di Immobile e Luis Alberto i biancocelesti si posizionano sesti in zona Conference League, in attesa delle partite della Juventus questa sera contro la Salernitana e della Roma domani sera contro l'Empoli.