Serie A, la doppietta di Arnautovic salva il Bologna: 2-2 contro lo Spezia

Anche il secondo match di questa domenica di Serie A termina in pareggio. Allo Stadio Alberto Picco di La Spezia la partita tra Spezia e Bologna è finita con il punteggio di 2-2. Al 6' gli uomini di Mihajlovic sono passati in vantaggio grazie alla rete di Arnautovic, ma nel recupero del primo tempo Bastoni ha messo a segno il gol dell'1-1. Al 54' la squadra di Gotti è passata in vantaggio complice l'autorete di Schouten, ma 10 minuti più tardi uno scatenato Arnautovic ha realizzato la sua doppietta personale. Il match si è concluso sul 2-2 e con questo pareggio lo Spezia sale al tredicesimo posto in classifica con 5 punti, mentre il Bologna, ancora a secco di vittorie, è quindicesimo a quota 3.