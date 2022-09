Serie A, la Cremonese conquista il suo primo punto stagionale: 0-0 contro il Sassuolo

Termina a reti bianche la sfida tra Cremonese e Sassuolo, valida per la quinta giornata di Serie A. La partita ha avuto alcune fiammate, come le reti realizzate prima da Dessers e poi da Pinamonti, ma entrambe sono state annullate per fuorigioco. Nella parte conclusiva del match è subentrata la stanchezza e le squadre si sono accontentate del pareggio per 0-0. Con questo risultato la Cremonese conquista il suo primo punto stagionale, mentre il Sassuolo sale a quota 6.