Serie A: ko Juve in casa del Monza, poker della Lazio alla Cremonese. Fiorentina-Verona 2-0

Dopo il ko dell'Inter in casa dell'Udinese, la 7a giornata di campionato prosegue su tre campi: in trasferta la Juventus cade per mano del Monza che ottiene la prima vittoria in Serie A, la Lazio invece si impone 4-0 allo stadio Zini sulla Cremonese e la Fiorentina in casa supera il Verona 2-0. I biancocelesti si portano a 14 punti in classifica, la Fiorentina sale a 9, mentre la Juve resta 10.

I risultati finali:

Cremonese-Lazio 0-4 (7' e 21' rig. Immobile, 45'+2' Milinkovic-Savic, 79' Pedro)

Fiorentina-Verona 2-0 (13' Ikone, 90' Nico Gonzalez)

Monza-Juventus 1-0 (74' Gytkjaer)