Serie A, Inter-Torino 1-0: vittoria nel finale per i nerazzurri, decide Brozovic

Dopo Napoli-Spezia, il pomeriggio di Serie A prosegue con Inter-Torino in scena a San Siro alle 18.00 e valido per la sesta giornata di campionato. In casa i nerazzurri superano il Toro solo nel finale: decide all'89' il gol di Brozovic su cross di Barella. L'Inter ritrova la vittoria e sale a 12 punti in classifica, i granata restano a quota 10.