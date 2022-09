Serie A, il Milan vince il derby grazie a Leao e Maignan: 3-2 contro l'Inter

Il Milan vince il "Derby della Madonnina". I rossoneri si impongono per 3-2 contro l'Inter e, momentaneamente, volano in testa alla classifica con 11 punti. La partita è accesa sin dai primi munti e al 21' Brozovic regala il vantaggio alla squadra di Inzaghi. Poco dopo, però, Leao si accende e pareggia i conti, fissando il primo tempo sul punteggio di 1-1. Dal 54' al 60' si scatena proprio Leao che, prima serve l'assist del 2-1 a Giroud e poi mette a segno il 3-1. Al 67' l'Inter accorcia le distanza con Dzeko e, da quel momento cambia l'inerzia della partita: i nerazzurri danno il via all'assalto, ma un incredibile Maignan sfoggia dei veri e propri miracoli che tengono in piedi i rossoneri e regalano a Pioli la vittoria. L'Inter rimane ferma a quota 9 punti.