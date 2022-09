Serie A, colpo dell'Hellas Verona: vittoria per 2-1 contro la Sampdoria

L'Hellas Verona batte 2-1 la Sampdoria e conquista la sua prima vittoria in campionato. I blucerchiati sono partiti bene e al minuto 40 è arrivato il vantaggio firmato Caputo. Quattro minuti più tardi, però, Audero ha spinto la palla dentro la sua stessa porta, portando così il match sull'1-1. Al 48' il giovane Doig ha messo a segno la rete del definitivo 2-1 per i gialloblù. Con questo risultato l'Hellas Verona sale a quota 5 punti, mentre la Sampdoria di Giampaolo resta ferma al diciottesimo posto in classifica con 2 punti.