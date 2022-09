Roma-Lecce: Olimpico sold out

Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, la Roma riprenderà il cammino in campionato a San Siro contro l'Inter sabato 1° ottobre nell'ottava giornata e nel turno successivo, con in mezzo la sfida di Europa League col Betis, ospiterà all'Olimpico il Lecce domenica 9 ottobre alle 20.45.

Come fa sapere su Twitter il giornalista de "Il Tempo" Filippo Biafora, lo Stadio Olimpico registra un nuovo sold out in occasione della gara con il Lecce: è l'ennesima dimostrazione dell'affetto e del sostegno dei tifosi giallorossi che da inizio stagione hanno sempre riempito l'impianto di casa.