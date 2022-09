Roma-Lazio: Vip experience per vivere il derby

In vista di Roma-Lazio in scena domenica 6 novembre il club giallorosso lancia un'iniziativa per vivere l'esperienza del derby in modo speciale:

L’esperienza di un Derby unico come Roma-Lazio si arricchisce con un prepartita esclusivo: un pranzo pre-match presso il Waldorf Astoria Rome Cavalieri.

Ammirando l’esclusivo panorama di Roma dall’alto, si avrà la possibilità di godere di un brunch dai sapori eleganti e ricercati, per poi spostarsi verso la propria seduta in Tribuna Monte Mario grazie a un transfer dedicato.

Di seguito, scopri tutti i dettagli e i costi di questa offerta speciale!

