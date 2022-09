Roma-Atalanta: fastidio al flessore sinistro per Dybala durante il riscaldamento. Al suo posto Matic

Problema fisico per Paulo Dybala: l'argentino, come fa sapere il giornalista Tommaso Turci della piattaforma sportiva, si è fermato durante il riscaldamento pre Roma-Atalanta, in scena all'Olimpico alle 18.00, ed è rientrato negli spogliatoi. Al suo posto ha iniziato il warm-up con gli 11 titolari Nemanja Matic: Dybala non partirà, dunque, titolare come precedentemente annunciato.

(Dazn)

Dybala, secondo quanto appreso, ha avvertito un fastidio al flessore sinistro durante il riscaldamento: al suo posto giocherà Matic.

LR24