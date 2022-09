Roma-Atalanta: Mourinho premiato dalla Serie A come allenatore di agosto (FOTO)

In occasione di Roma-Atalanta, sfida della 7a giornata di campionato in scena alle 18.00 allo Stadio Olimpico, al tecnico giallorosso José Mourinho è stato consegnato il premio da parte della Lega di Serie A come allenatore del mese di agosto. Il premio, annunciato nei giorni scorsi, è stato assegnato da una giuria composta da direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare.