Roma-Atalanta: Karsdorp presente all'Olimpico con le stampelle (FOTO)

Stop per Rick Karsdorp, che ha riportato una lesione al menisco interno del ginocchio sinistro, come ha annunciato ieri dalla Roma. L'esterno destro olandese, però, è presente allo Stadio Olimpico con le stampelle per sostenere in compagni nella sfida importate contro l'Atalanta in scena alle 18.00 allo Stadio Olimpico. Lo mostra con uno scatto il giornalista Andrea Di Carlo su Twitter.