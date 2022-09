Napoli, Spalletti: "Classifica affollata, lotteremo in 7 squadre fino alla fine"

«Sicuramente i nuovi arrivati si sono adattati subito al livello di calcio che vogliamo giocare e la classifica che vogliamo portare avanti, essere in lotta con quelle 7 fino in fondo al campionato. C'è un'alta classifica affollata, avversarie forti che fanno buon calcio, noi ci siamo adattati bene e stiamo portando avanti il discorso ma c'è da continuare», ha detto il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, alla vigilia della sfida con il Torino di Juric. «Sono tutte squadre attrezzate. C'è qualcuna più dietro, ma le squadre che hanno qualche punto in meno erano date favorite da tutti e si riprenderanno, sono quelle 7 squadre che abbiamo più volte citato - ha aggiunto -. Possono tutte fare un campionato d'alta classifica e c'è sempre qualcuna che poi si inserisce e disturba gli equilibri, come la Fiorentina l'anno scorso. È troppo presto per fare valutazioni».