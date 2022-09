Napoli: distrazione al legamento per Politano

Il Napoli perde Matteo Politano, che è costretto a fermarsi per un problema spiegato nel bollettino dal club azzurro, diffuso in mattinata: "Matteo Politano si è sottoposto oggi ad esami clinici che hanno evidenziato distrazione del legamento peroneo astragalico anteriore destro. L'attaccante azzurro, che aveva lasciato il ritiro della Nazionale, proseguirà la riabilitazione all'SSCN Konami Training Center". Tra un mese, il 23 ottobre, è in programma la sfida tra Roma e Napoli.