Monza: esonerato Stroppa, panchina affidata a Palladino

Cambio in panchina per il Monza: il club esonera Giovanni Stroppa dopo sei partite di Serie A e un punto raccolto. "AC Monza comunica di aver sollevato Giovanni Stroppa dall’incarico di allenatore della Prima Squadra - il comunicato del Monza -. Il Club ringrazia il tecnico per il percorso compiuto insieme, culminato con la conquista di una storica promozione in Serie A. AC Monza augura a Giovanni Stroppa i migliori successi professionali per il futuro".

La guida tecnica della prima squadra, come aggiunge il Monza in un comunicato successivo, viene affidata a Palladino: "AC Monza comunica che la guida tecnica della Prima Squadra viene affidata a Raffaele Palladino, allenatore della Primavera biancorossa dalla stagione sportiva 2021-2022 e già dal 2019 nell’organico tecnico del Settore Giovanile del Monza".

