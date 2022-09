Milan, Pioli: "Stimo Spalletti, anni fa ero andato a vedere i suoi allenamenti alla Roma"

Alla vigilia del big match della 7a giornata di campionato tra Milan e Napoli in scena a San Siro il tecnico rossonero Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa ed ha parlato anche di Luciano Spalletti, rivelando un retroscena dei tempi in cui l'attuale tecnico del Napoli allenava la Roma. «È un collega che stimo molto. Ha sempre dato un'impronta propositiva alle sue squadre. Ci conosciamo bene, tantissimi anni fa ero andato a vedere i suoi allenamenti alla Roma - ha ricordato -. È molto capace, bravo. Una delle caratteristiche più importanti per un allenatore è migliorare le qualità dei propri giocatori e lui in questo è top».