Paul Pogba ha deciso di operarsi al ginocchio destro infornato poco prima dell'avvio del campionato. Inizialmente il centrocampista della Juventus aveva deciso di optare per una terapia conservativa che, però, non ha dato i risultati sperati. Si procederà all'operazione con il francese che rimarrà lontano dai campi per altri 40/60 giorni.