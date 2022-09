Inter: strappo parziale al flessore della coscia sinistra per Brozovic

Brutte notizie per l'Inter. Marcelo Brozovic infatti, dopo l'infortunio con la sua Croazia, si è sottoposto agli esami di rito che, come fa sapere la stessa federazione croata, hanno evidenziato uno strappo parziale al flessore della coscia sinistra. Si prospetta un periodo di stop più lungo del previsto per il centrocampista, out quindi dalla sfida di sabato contro la Roma.

Veznjak hrvatske reprezentacije, Marcelo Brozović, obavio je danas pregled magnetskom rezonancijom u Specijalnoj bolnici Sv. Katarina, koji je pokazao djelomičnu rupturu mišića stražnje lože.@brozocrypto, sretno s oporavkom! ?#Vatreni❤️‍? pic.twitter.com/ajYoucKvq4 — HNS (@HNS_CFF) September 26, 2022