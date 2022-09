Inter, Skriniar: "Inzaghi è come fosse uno di noi"

DAZN - Al broadcaster che detiene i diritti della Serie A, ha parlato Milan Skriniar, difensore dell'Inter che sabato attenderà la Roma a San Siro per l'8a giornata di campionato. Queste le parole del difensore nerazzurro che spazia dal rapporto con i compagni, Bastoni in particolare, e il tecnico Simone Inzaghi.

Il rapporto con Bastoni? "Ascoltiamo la musica italiana, a me piace tantissimo. Quando entriamo in spogliatoio la gente ci vede insieme, abbiamo io una cuffia e lui l'altra, è una cosa che magari non si vede da tutte le parti"

Parlate tra di voi delle critiche alla difesa?

"La squadra o il mister non danno la colpa ai difensori, i gol li abbiamo presi globalmente come squadra: è tutta la squadra che difende, così come l'attacco inizia dai difensori. Abbiamo parlato tutti insieme di questa cosa, sappiamo come difensori che possiamo e dobbiamo fare meglio"