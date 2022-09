Inter-Roma, San Siro sold out

Ci sarà una grande atmosfera allo Stadio San Siro di Milano per Inter-Roma, big match dell'ottava giornata di campionato e in programma domani alle ore 18. La squadra giallorossa è chiamata a una grande prova di coraggio e, oltre alle insidie legate al campo, dovrà affrontare anche la spinta del pubblico. Come comunicato dalla società nerazzurra tramite una nota ufficiale, sono stati venduti tutti i biglietti disponibili per la partita, registrando così il sold out: "Un'atmosfera speciale, San Siro tutto esaurito. Dopo la sosta per le nazionali l'Inter riprende la sua corsa in campionato e lo fa sabato alle 18:00 contro la Roma. Un match importante, tutto da vivere: tutti i biglietti per la sfida del Meazza sono stati venduti, il ruggito di San Siro sarà straordinario.

BIGLIETTERIE CHIUSE, CANCELLI APERTI DALLE 16:00

Nessuna disponibilità residua di tagliandi, le biglietterie dello stadio resteranno chiuse. In virtù della straordinaria affluenza l'invito per tutti i tifosi è quello di recarsi allo stadio con largo anticipo rispetto al fischio d'inizio, per completare le procedure di controllo all'ingresso. L'apertura dei cancelli è prevista per le 16:00.

La raccomandazione per tutti gli spettatori è di rispettare il regolamento. È obbligatorio occupare il posto indicato sul proprio tagliando. L'utilizzo delle mascherine FFP2 è raccomandato, come è consigliato evitare assembramenti e igienizzarsi spesso le mani. È severamente vietato fumare all'interno dell'impianto.

Sarà vietato introdurre i seguenti oggetti nello stadio: stampelle, ombrelli grandi, accendini, laser, fumogeni, bandiere o vessilli non precedentemente autorizzati, caschi, passeggini, trolley e apparecchi fotografici professionali".

