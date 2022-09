Inter-Roma: possibile spostamento a destra di Zalewski

Paulo Dybala ci sarà con l'Inter, la conferma arriva in un tweet del giornalista sportivo dopo la presenza dell'argentino nella seduta d'allenamento odierna. Angelo Mangiante poi aggiunge come una novità di formazione potrebbe essere rappresentata dallo spostamento di Zalewski a destra, al posto di Celik. In campo ci saranno sia Spinazzola che Pellegrini.

Verso #InterRoma

Ha recuperato #Dybala.

Possibile inserimento a destra di #Zalewski al posto di Celik.

Titolari Spinazzola e Pellegrini. @SkySport — Angelo Mangiante (@angelomangiante) September 30, 2022