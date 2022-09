Inter, Inzaghi: "Lukaku torna dopo la sosta". Ok per la partita contro la Roma

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa in seguito alla vittoria per 0-2 ottenuta sul campo del Viktoria Plzen nella sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League. Il tecnico dei nerazzurri si è soffermato anche sulle condizioni di Romelu Lukaku, il quale rientrerà dopo la sosta. La prima partita dopo la pausa per le nazionali è proprio contro la Roma: l'appuntamento è fissato alle ore 18 del 1° ottobre. Le dichiarazioni di Inzaghi.

Con un Dzeko così, Lukaku può recuperare con calma.

"È stato bravo Edin, come tutti i suoi compagni, io ho bisogno di tutti in difesa, a centrocampo e in attacco. Dopo la sosta rientrerà Lukaku e di volta in volta sceglierò la coppia d'attacco che entrerà in campo".