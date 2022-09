Inter, Inzaghi: "Dopo la sosta partita tosta con la Roma"

DAZN - Dopo la sconfitta in casa dell'Udinese che si è imposta 3-1 alla Dacia Arena nella 7a giornata di campionato, il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha commentato anche le gare in programma dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. Dopo la pausa, infatti, sabato 1° ottobre andrà in scena Inter-Roma a San Siro. “Dopo la sosta Roma e Barcellona saranno due partite difficili e toste. Cercheremo di prepararle non con tantissimi giocatori, arriveranno la prossima settimana sperando che tutti torneranno sani dalle rispettive nazionali”, ha detto l'allenatore nerazzurro ai microfoni della piattaforma sportiva.