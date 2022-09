Inter, il presidente Zhang a cena con la squadra alla vigilia del match contro la Roma

L'Inter sta vivendo un momento molto particolare sia dal punto di vista societario sia per i risultati. I ragazzi di Simone Inzaghi si trovano al settimo posto in classifica con 12 punti e la vetta dista già 5 lunghezze dopo appena sette giornate di campionato. Per compattarsi e superare questo momento difficile, il presidente del club nerazzurro, Steven Zhang, ha deciso di cenare insieme alla squadra al centro sportivo ad Appiano Gentile alla vigilia dell'importantissima sfida contro la Roma, in programma domani alle ore 18. A riportarlo è l'emittente televisiva.

(Sky Sport)