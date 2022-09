Inter, Calhanoglu vicino al rientro in gruppo. Più complicato il recupero di Lukaku

L'Inter continua a prepararsi in vista della partita contro la Roma, valida per l'ottava giornata di campionato e in programma sabato 1 ottobre alle ore 18. La buona notizie per Simone Inzaghi riguarda le condizioni fisiche di Hakan Calhanoglu: secondo quanto riportato dall'emittente televisiva, il rientro del turco si avvicina e potrebbe allenarsi regolarmente in gruppo già domani. Con grande probabilità, quindi, scenderà in campo contro i giallorossi. Molto più complicato, invece, il recupero di Romelu Lukaku: difficilmente l'attaccante belga partirà dal primo minuto, infatti al suo posto si scalda l'ex Edin Dzeko.

(Sky Sport)