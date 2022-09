Giudice sportivo: una giornata di squalifica a Mourinho. Brozovic salterà la Roma

Una giornata di squalifica per José Mourinho dopo l'espulsione rimediata durante il secondo tempo di Roma-Atalanta. Questa la decisione del Giudice Sportivo dopo il 7° turno di Serie A, motivata per essere "entrato indebitamente sul terreno di gioco inveendo contro un calciatore della squadra avversaria; infrazione rivelata dal Quarto ufficiale".

Tra le altre decisioni emanate dal Giudice Sportivo c'è il turno di squalifica per Brozovic che dunque salterà la gara con la Roma alla ripresa. 2 giornate invece per Di Maria. Stop, tra gli allenatori, anche per Maurizio Sarri che era in diffida.

