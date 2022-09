Il Giudice Sportivo ha emesso le proprie sentenze per quel che riguarda la sesta giornata di Serie A. Ammenda di 2000 euro alla Roma 'per avere suoi sostenitori, al 33° del primo tempo, lanciato fumogeni verso il recinto di gioco'. Seconda sanzione, inoltre, per Zeki Celik, ammonito nella sfida di ieri sera conto l'Empoli.

(www.legaseriea.it)

