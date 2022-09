FOTO - Udinese-Roma 4-0

Match difficile per gli uomini di Mourinho alla Dacia Arena contro l'Udinese. Una Roma sotto pressione e un'Udinese che non concede nulla ai giallorossi. Atteggiamento scostante che ha permesso alla squadra di Sottil di mettere a segno 4 reti. Infortunio alla spalla sinistra per Tammy Abraham e esordio per l'ultimo acquisto del mercato Mady Camara.