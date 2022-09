FOTO - Empoli-Roma, un tifoso invade il campo e va a esultare con la squadra al gol di Abraham

Episodio particolare accaduto al minuto 71 di Empoli-Roma. I giallorossi riescono a passare nuovamente in vantaggio grazie alla rete di Abraham, che appoggia in rete un passaggio millimetrico servito da Dybala. La gioia è tanta, ma non solo tra i calciatori capitolini: durante l'esultanza un tifoso romanista invade il campo per andare a festeggiare il gol con la squadra. I giocatori sono sorpresi, ma nonostante questo decidono di abbracciarlo e gioire con lui.