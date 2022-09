FOTO - Empoli-Roma 1-2

Ad Empoli per il riscatto la Roma, che dopo la sconfitta con l'Udinese e il ko con il Ludogorets, vuole tornare a sorridere e accorciare in classifica. Contro i toscani parte bene la squadra di Mourinho, che la sblocca dopo un quarto d'ora con un bel sinistro a giro dal limite dell'area di Paulo Dybala. Il pareggio dei padroni di casa arriva a pochi minuti dal termine del primo tempo con un bel colpo di testa di Bandinelli. Per il vantaggio giallorosso bisogna attendere la ripresa, quando Tammy Abraham firma il 2-1 su un grande assist di Dybala. Questi i migliori scatti del match: