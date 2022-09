Fiumicino: squadra in partenza per Milano. Presente Dybala (FOTO VIDEO)

Dopo lo stop per le Nazionali, domani torna di scena la Serie A. La Roma è attesa a San Siro dall'Inter per l'ottava giornata di campionato: alla vigilia del big match con i nerazzurri, la squadra è in partenza dall'aeroporto di Fiumicino per Milano.

Presente Paulo Dybala che, dopo aver saltato Roma-Atalanta per un problema al flessore sinistro e non aver preso parte alla doppia sfida dell'Argentina, parte con il resto dei compagni. L'argentino, il capitano Lorenzo Pellegrini e altri giallorossi hanno anche firmato autografi e scattato foto con i tifosi presenti all'esterno del Terminal 5.