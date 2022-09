Empoli, Zanetti: "Con la Roma meno continui, ma pensare di non soffrire è utopia"

Alla vigilia della sfida in casa del Bologna, il tecnico dell'Empoli Paolo Zanetti ha commentato in conferenza stampa anche la sconfitta subita al "Castellani" contro la Roma con i gol giallorossi di Dybala ed Abraham. “Il modo di giocare è sempre stato lo stesso anche con la Roma, siamo stati forse meno continui ma c’è anche l’avversario. Pensare che non possiamo soffrire è utopia. Abbiamo preso un eurogol di Dybala e il secondo si poteva evitare con attenzione in più - le sue dichiarazioni -. Creiamo tanto ma soffriamo il giusto, non vedo problemi strutturali che possano farmi indurre a cambiare. La squadra ha le sue peculiarità anche trasmesse da me, non sono mai stato difensivista. Certo dobbiamo trovare un equilibrio pur attaccando”.